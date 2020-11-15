محمد بن زايد يستقبل رئيس أرمينيا ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

الأحد 15 نوفمبر 2020

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.



و بحث خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - علاقات الصداقة و التعاون و سبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة رئيس أرمينيا إلى دولة الإمارات .. ونقل إليه تـحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و تمنياته لبلده العريق كل تقدم وازدهار.

و استعرض مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية و الاقتصادية و الاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

و تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة " كورونا " العالمي و إمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن .. وتطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا و القوقاز.

و أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا الصدد .. دعم ‏دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان .. متمنيا أن يكون اتفاق " وقف إطلاق النار الشامل" بين البلدين الصديقين لدولة الإمارات .. خطوة نحو سلام دائم و مستقر يطوي صفحة هذا الصراع و يعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز.

من جانبه أعرب فخامة رئيس أرمينيا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه العلاقات بين البلدين و الارتقاء بها على المستويات كافة .. مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا و دولة الإمارات و التي تشهد تطورا في مختلف المجالات.

كما أعرب أرمين ساركيسيان عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في تقديم الدعم و العون لمختلف الدول و الشعوب خاصة خلال انتشار جائحة " كورونا " حول العالم.

حضر اللقاء .. علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .. إضافة إلى الوفد المرافق لفخامة رئيس أرمينيا.