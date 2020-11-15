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شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تسيطر على رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
كشف فيديوجراف بأنه يوما بعد الآخر تنكشف العلاقات بين إخوان العراق وإيران.
وأوضح الفيديوجراف بأن سليم الجبوري صاحب أحدث ملفات علاقات الطرفين حيث أن طهران تسيطر على رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري نائب رئيس الحزب الإسلامي يرتبط مع إيران بعلاقة جيدة ، وأحد كبار مستشاري الجبوري السياسيين كان عميلا مهما للاستخبارات الإيرانية.
وأشار بأن العميل الإيراني كان يعمل على توثيق علاقة طهران الجبوري و الهدف من مساعي العميل عدم تعاون الجبوري مع أمريكا وتعاونه مع إيران و هناك عدد كبير من قيادات الجماعة له علاقة بإيران، ولكن سليم الجبوري هو أحدث المنضمين للولاء لنظام الملالي.. فإلى متى ينضم الاخوان واحد تلو الآخر لعشق إيران
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