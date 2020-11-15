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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو بعد أيام على توليه السلطة والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
استقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو، الأحد، بعد أيام على توليه السلطة، إثر مقتل اثنين وإصابة العشرات في احتجاجات تطالب برحيله.
واضطلع ميرينو بمهام الرئاسة، الثلاثاء الماضي، بعدما صوت الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة لصالح إقالة سلفه مارتن فيزكارا بسبب مزاعم رشى. ونفى فيزكارا تلك المزاعم.
ويواجه فيزكارا اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمطرب.
واستمع الكونجرس، في وقت سابق، إلى تسجيلات صوتية حول طلب فيزكارا من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينج، والذي تخضع عقوده للتحقيق.
وتكافح البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وتعد من بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس فضلا عن الانكماش الاقتصادي العميق.
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