شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيرو يستقيل بعد 5 أيام من توليه المنصب والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة ليما عن مقتل شخصين أمس السبت بعدما خرج الآلاف إلى الشوارع في عدة مدن لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على ما اعتبروه عزلا غير ديمقراطي للرئيس مارتن فيزكارا.
وأعلن ميرينو استقالته في خطاب عام اليوم الأحد، داعيا إلى السلام والوحدة وأكد أنه لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.
لكنه قال أيضا إن بعض مجموعات الأفراد الذين أرادوا إحداث حالة من الفوضى شاركوا في الاحتجاجات، ويجب التحقيق فيها.
وأضاف ميرينو إن جميع الوزراء أخلوا رسميا مناصبهم. ومع ذلك، سيظلون في مناصبهم حتى يتم تجاوز حالة عدم اليقين الحالية.
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