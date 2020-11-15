شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم ولاية أوهايو: على ترامب بدء تسليم السلطة لبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الشارقة – ”الخليج 365”

صرّح حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين، الأحد، أنه على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وقال ديواين: إنه يجب أن يتم انتقال السلطة بموازاة حملة ترمب القضائية؛ وذلك بناء على ما نعرفه من الواضح أن بايدن هو الرئيس المنتخب.

وأضاف حاكم ولاية أوهايو: «أقول للجانبين إن من حق ترامب الذهاب للمحكمة، ولكن يجب علينا الثقة بنظامنا القضائي والانتخابي».

وكرر ترامب، تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة، وقال: إن منافسه جو بايدن «فاز بانتخابات مزورة»، لم يسمح خلالها بعمل مراقبين أو ملاحظين.

وسمى ترامب، في تغريدتين جديدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات فرز، باعتبارها سبباً لما جرى، ووصفها بأنها «ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة».

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