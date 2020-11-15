شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف مشاهدة لفعاليات المعرض عبر «الشارقة تقرأ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بعد أن تحوّلت قاعات معرض الشارقة للكتاب لمسرح كبير اجتمعت فيه ثقافات وحضارات الشعوب من مختلف أنحاء العالم، سجلت هيئة الشارقة للكتاب إنجازاً في مسيرتها، ونجاحاً كبيراً في تنظيم أول معرض دولي يعقد على أرض الواقع في العالم خلال فترة (كوفيد 19)، مقدمة دورة استثنائية بكافة المقاييس خلال الفترة 4 - 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار: «العالم يقرأ من الشارقة»، وجمعت خلالها - على امتداد 11 يوماً- أكثر من 1024 ناشراً عربياً وأجنبياً في بيئة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي مشهد متجدد في الشارقة، وضمن إجراءات احترازية ووقائية منظمة ومنسقة؛ تمثلت في ضرورة التسجيل المسبق؛ وخفض الطاقة الاستيعابية للزوار على مدار اليوم، لتحقيق التباعد الجسدي، تعرّف 382 ألف زائر إلى ملايين الكتب، منها 80 ألف عنوان جديد، على رفوف منصات الناشرين، واستفادوا من إبداعات نخبة من المثقفين العرب والأجانب الذين أخذوا زوار ومتابعي المعرض في رحلات معرفية وإبداعية (عن بُعد)، عبر منصة (الشارقة تقرأ) التي أطلقتها الهيئة؛ حيث استضافت من خلالها مختلف فعالياتها الافتراضية؛ إذ وصل عدد المشاهدات عليها 63.500 خلال أيام المعرض.

رسالة للعالم

وأشار أحمد العامري، رئيس «الشارقة للكتاب» إلى أن المعرض وبإقامته هذا العام، ينقل رسالة للعالم بأن الثقافة هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الشارقة في مختلف رؤاها وبرامجها، وأن الكتاب هو الأداة الأولى لبناء المجتمع، بوصف المعرض كان حريصاً على أن يعيد الحياة للمشهد الثقافي العربي والعالمي؛ بعد «كورونا».

وقال العامري: «مع انتهاء كلّ دورة من دورات المعرض نبدأ فصلاً جديداً من فصول حكاية الإبداع والثقافة والمعرفة، هذا المعرض لا يتوقّف مع إغلاق أبوابه ورحيل زوّاره؛ بل إنه مستمر بأثره، وسنبدأ منذ اليوم العمل على رؤية جديدة وعام آخر، وها نحن أمام الدورة ال40 التي تكمل مسيرة أربعة عقود من المعرفة والإبداع، وتترجم زمناً طويلاً من العمل الدؤوب الذي ترافق مع مشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي أسس له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومن هنا يمكننا إدراك مكانة وأهمية المعرض؛ باعتباره الثقل الأهم والأبرز في هذه المسيرة التي نحرص على تدعيمها بكل ما أمكن».

ولفت العامري إلى أن النجاح الذي حققته الدورة الاستثنائية هذا العام هو نجاح لجميع من شارك فيها واجتهد وعمل، وهو يعكس حرص الجميع على تلبية نداء الثقافة والإبداع، موضحاً أن هذه الدورة بما تضمنته من ثراء فكري ستبقى خالدة في ذاكرة المشهد الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي.

وشهدت دورة المعرض هذا العام، اهتماماً دولياً كبيراً؛ إذ حظي المعرض بزيارات رسمية لسفراء وقناصل وممثلي عدد من بلدان العالم، وكان في استقبالهم أحمد العامري؛ حيث شهد المعرض زيارة كلّ من كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى الإمارات، والسفيرة المكسيكية فرانشيسكا إليزابيث إسكوبار، والسفير السويدي هنريك لاندر هولم، والسفير الإيطالي نيكولا لينير، والقنصل الكندي جان فيليب لينتو، والقنصل الهندي في دبي والإمارات الشمالية الدكتور أمان بوري،، ومسعود أحمد عزيزي، القنصل العام لأفغانستان في دبي، وهايديكي يابوموتو، نائب القنصل الياباني، وجيمي إغليسياس سانشيز سيرفيرا، نائب رئيس البعثة للشؤون السياسية والثقافية في السفارة الإسبانيّة.

مؤتمر الناشرين

وكان المعرض قد استضاف الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين بمشاركة 317 ناشراً و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ناقشوا جملة التحديات التي تواجه قطاع النشر في الوطن العربي والعالم في ظلّ انتشار فيروس كورونا.

وشهد المعرض تنظيم أعمال الدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات» (عن بُعد) على مدار يومين، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، بمشاركة 801 ضيف، من 51 دولة عربية وأجنبية، بينها 11 دولة تشارك للمرة الأولى، شاركوا في سلسلة من الجلسات التي ناقشت راهن ومستقبل العمل المكتبي وقضايا التعليم وتأثيرات «كورونا» على القطاع.

منحة الترجمة

وأعلنت «الشارقة للكتاب» عن استقبال 1014 طلباً، للاستفادة من منحة صندوق المعرض للترجمة والحقوق، والتي تقدّم سنوياً إلى الناشرين المشاركين في البرنامج المهني الذي ينظّمه المعرض قبيل انطلاقه كلّ عام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما أعلنت عن استمرار فتح باب التسجيل أمام المبدعين حتى فبراير/شباط المقبل؛ وتأتي الجائزة بهدف تشجيع حركة الترجمة العربية والعالمية؛ من خلال تقديم منح مالية للناشرين؛ تراوح قيمة المنحة الواحدة بين 1500-4000 دولار أمريكي تغطي كُلفة ترجمة الكتاب، كلياً أو جزئياً.

ونظّم سلسلة ورش افتراضية متخصصة بمهارات وفنون تقديم محتوى إعلامي وإبداعي ضمن فعاليات (محطة التواصل الاجتماعي) التي تعرض برنامجها كاملاً على منصة «الشارقة تقرأ» للجمهور من كافة الفئات العمرية.