شكرا لقرائتكم خبر عن مرام علوش: «كورونا» نشّط التفكير الإبداعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد مرام علوش، رئيس قسم التسويق، في شركة ليلاك، أن جائحة كورونا أوجدت مع بداية العام الجاري ثقافة جديدة في التعامل مع شبكة الإنترنت، وغيّرت مجرى حياة الأفراد وواقع عمل الشركات حول العالم، مشيراً إلى أن تأثير الوباء كان سلبياً على بعض القطاعات الاقتصادية، وإيجابياً على بعضها الآخر؛ لكنها في الوقت ذاته نشّطت التفكير الإبداعي.

جاء ذلك خلال جلسة قدمها علوش، بعنوان: «العلامات التجارية وكوفيد 19»؛ وذلك ضمن جلسات منصات التواصل الاجتماعي التي شهدها المعرض.

وتحدث علوش عن سلوك الأفراد في بدايات انتشار الوباء، ومحاولاتهم لكسر العزلة، والخروج إلى الحياة الاجتماعية التي لم يبق منها سوى منصات وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى استمرار السلوكات الرقميّة الجديدة من قبل الأشخاص حتى بعد فترة رفع الحظر، ما أدى إلى تحويل هذه السلوكات إلى ثقافة جديدة في استخدام العالم الرقمي. وقال: «هذا الواقع الجديد دفع الكثير من الباحثين إلى دراسة التغيرات الحاصلة في اهتمامات الأفراد والمجتمع وكذلك السلوك الاستهلاكي وكيفية تأمين حاجات الأفراد، كما أن خبراء التسويق ركزوا في دراساتهم لمعرفة متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم للبدء بمحاولة ترجمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الأساليب والسياسات الخاصة بنشاط الشركات وإطلاقها».

وذكر علوش أن خبراء التسويق المتخصصين في المجال الرقمي بدأوا بتقديم الحلول والأفكار والخطط والخدمات التقنية اللازمة؛ لمساعدة الأشخاص المتعثرين والشركات الصغيرة في البقاء ضمن سوق العمل وتحقيق المكاسب المادية التي تبقيهم على قيد الحياة، ولفت إلى أن الشركات والفعاليات الكبيرة طورت العديد من الأفكار، واستثمرت في العمل التقني؛ لإنشاء منصات خاصة ومواقع وتطبيقات تبقيهم على تواصل مع المستهلكين.

وأضاف علوش: من الجوانب الإيجابية لهذه الأزمة، أن الفيروس أجبرنا على استخدام الإنترنت بشكل لم نكن نستخدمه من قبل حتى أصبح مصدراً أساسياً وحاجة ملحة للتواصل مع بعضنا ومشاركة المعلومات والتسوق والتوصل إلى حلول جماعية.

ونوه إلى أنه ضمن مرحلة الركود الاقتصادي مع بداية انتشار الفيروس، ظهرت معاناة شريحة كبيرة من أصحاب الشركات ومسؤولي قطاعات الأعمال في مواجهة التهديد بالانهيار الاقتصادي لأعمالهم، الأمر الذي يعد تحدياً بالنسبة لهم فهم إما أن تتوقف أعمالهم ويتكبدوا من جرّاء ذلك خسائر كبيرة وإما أن يبحثوا عن حلول للبقاء.