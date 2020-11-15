شكرا لقرائتكم خبر عن الكتاب المسموع يتسلل بسرعة إلى قلوب القراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: راندا جرجس

مع كل معرض للكتاب يتجدد الجدل بين الكتابين الورقي والإلكتروني، والذي زادت حدته مع «كورونا»، ويتكرر السؤال أيهما أنسب للقارئ؟، وهل يمكن التعايش بين النوعين؟ وهل هناك بين الناشرين من ينتصر لأحدهما على حساب الآخر؟، أسئلة حملناها إلى عدد من دور النشر خلال معرض الشارقة للكتاب.

يقول مؤنس حطاب من مؤسسة «أ. ب. ت ناشرون» لكتب الأطفال الأردنية: أجبرتنا جائحة «كورونا» على فتح خط جديد لتسويق الكتب بالطريقة المسموعة عبر الشبكة العنكبوتية، فهذا الآن أسهل للصناعة وأقل تكلفة، ويحتاج فقط إلى كبسة زر ليصل الكتاب إلى يد القارئ، ويمكن أن يجد تفاعلاً بين الصغار؛ بسبب استخدامهم للأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة، وقد تحتوي هذه الأنواع على عناصر الجذب كالموسيقى والأغاني والشخصيات المجسمة.

ويضيف حطاب: «منذ وقت قريب كنا نحارب جلوس الطفل على الألواح الإلكترونية لأكثر من ساعة في اليوم، ولكننا الآن أمام معضلة حقيقية، تتمثل في الدراسة عن بعد، وقضاء من 3 إلى 6 ساعات يومياً لتلقي المنهاج المدرسي، فهل يجوز أن نرغم الطفل على القراءة الإلكترونية بعد ذلك؟، هذه المرحلة تحتاج من القائمين على هذه الصناعة إلى وعي وابتكار، وإلى البحث عن قنوات أخرى في مسألة نشر كتب الأطفال.

ويؤكد حطاب أن هناك قضية أخرى مهمة في ما يخص الكتب الإلكترونية، وتتمثل في عدم القدرة على تحميل النصوص والمحتوي الجيد ذي الحقوق والأكثر رواجاً، أو رفعه على مواقع الإنترنت لبيعه؛ لأن العالم العربي لايزال يعاني من القرصنة واختراق المواقع ببرامج مخصصة لذلك، ما يعود على الناشر بخسارة فادحة.

وسائط متطورة

«شوف العالم بأذنك» شعار رفعته دار نشر «نوت بوك» الكويتية في المعرض، وقال مديرها محمد المطر «إن الكتاب الإلكتروني له مزايا متعددة؛ فهو صديق للبيئة، مُعدّ بلغة برمجية أكثر سهولة، سهل القراءة في كل مكان، يحتاج القارئ فقط لفتح التطبيق، ولكنه لا يجد رواجاً في الوطن العربي حتى الآن». وأشار إلى أن هذا العصر يحتوي على ثلاثة وسائط للقراءة، الأولى الكتب الورقية، والثانية السمعية؛ حيث يعيش القارئ مع المؤلف وشخوص الرواية الأحداث المشوقة وهو مغمض العينين ويعتبر الأكثر مبيعاً الآن، وثالثهما الكتاب الإلكتروني الذي يُقرأ على الأجهزة الرقمية، ويمكن تصفحه بسلاسة ووضع علامات وإشارات، كما أنه مبرمج لحماية العين من الإجهاد.

ويلفت مطر إلى أن دراسة نقاط الضعف والقوة لسوق النشر والتوزيع في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس السابقة، أكدت أن وقت تطوير الناشر لأدواته قد حان. واعتبر أن الإقبال على الكتب الإلكترونية أكثر نجاحاً من العام الماضي، حيث يقبل عليه 10% من قراء السوق الخليجي.

و يضيف مطر: «علاقة الإنسان بالكتب لم تتراجع، وقد يكون التوافد على المعرض هذا العام لا يضاهي الأعوام السابقة؛ نظراً للظروف الراهنة، ولكن لا يعدّ ذلك دليلاً أو مؤشراً على تراجع الكتاب الورقي، ومقارنته بالإلكتروني ظالمة؛ لأن آلية كل منهما تختلف تماماً عن الأخرى، ولكنها سلسلة يكمل بعضها بعضاً؛ لتوفر في النهاية محتوىً جيداً للقارئ ويسهل الحصول عليه».

مرحلة التحول

«يجب أن ندرك أننا أمام منحنى تاريخي نتيجة تطور وسائط اكتساب الثقافة والمعرفة، ولا يمكننا تحديد فترة زمنية لاستمرار الكتاب الورقي». بهذه الكلمات يبدأ أحمد المرادي، مدير دار التوحيدي المغربية، حديثه عن تراجع الكتب الورقية، وعزوف القراء عن زيارة منافذ بيع الكتب، واهتمامهم بالكتب الإلكترونية، ويؤكد أن السوق العربي يمر بمرحلة تحول نتيجة انخفاض المبيعات، ما أجبر الناشرين على تحويل إصداراتهم تماشياً مع متطلبات القارئ، واللجوء لأكثر من طريقة للعرض، ولا يعتبر هذا وليد الظروف الراهنة لهذا العام فقط، ولكنه نابع عن تجارب عديدة قمنا بها لتشجيع القراء على الشراء دون جدوى، وبالتالي نبحث الآن إنشاء منصات رقمية بمشاركة أكثر من دار نشر لعرض الكتب إلكترونياً.

الكتب الورقية

أما دار «ملهمون» للنشر والتوزيع، فلا تزال تنتصر للكتاب الورقي؛ حيث نشرت في جناحها مجموعة من اللافتات التي توطد العلاقة بين القارئ والكتاب، ومدى أهميته في تكوين شخصية الإنسان: «عندما تجمع الكتب تجمع السعادة». «الكتاب هو الصديق الوحيد الذي يمكنك أن تفرغ إليه شحنة غضبك كاملة وتجده رغم ذلك يحتضنك ويقف بجانبك»، ويؤكد الشريف محمد عثمان، مدير المبيعات في الدار، أن الكتب الورقية لم ولن تتأثر، وعلى الرغم من إطلاق الدار لتطبيق شراء الكتب الإلكترونية فإن نسبة الشراء تتراوح من 5% إلى 15%، أما النسخ الورقية فمبيعاتها من 90 إلى 95 % تقريباً من الإجمالي.