شرطة أبوظبي تحثّ على الالتزام بالقوانين لتعزيز السلامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حثت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور، تعزيزاً لسلامتهم على الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأكدت بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يصادف 15 نوفمبر، اهتمامها المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية، بالتنسيق مع الشركاء للوصول إلى أفضل معدلات الاستجابة، وتوفير الدعم اللوجستي للمصابين وتقديم خدمات متكاملة للتدخل والإسعاف والإنقاذ، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ودعت الجميع إلى ضرورة التعاون وتطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة له، للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها.

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