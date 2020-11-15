شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة مجهزة بأعلى مستوى من التقنيات للتبرع بالدم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي:”الخليج 365”

دشنت هيئة الصحة بدبي ودبي القابضة، أمس، حافلـة جديدة للتبرع بالدم، وتعد من الأحدث عالمياً، وفائقة المستوى في تجهيزاتها وتقنياتها الذكـية، ومـــــوافقتها لأعلى شروط ومعــــايير وبروتوكولات الأمان الصحي والسلامة، فضلاً عن فخامتها وما تشتمل عليه من سبل الراحة للمتبرعين بالدم، إلى جانب أنها صديقة للبيئة.

حضر التدشين حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وخالد المالك، العضو المنتدب لـدى دبي القابضة، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، وهـــدى بوحمـــيد، الرئيــــس التنفــــيذي للتسويق لدى دبي القابضة.

وأكد القطامي، حرص هيئة الصحة بدبي على توفير أفضل أنظمة التبرع بالدم، سواء من حـــــيث التجهيزات والتقـــنيات المستخــدمــــة أو معـــــاييــر مأمونية الـــدم وسلامــــة المتبرعين وسبل راحتهم.

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