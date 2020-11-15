شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الشيخة جواهر.. «صحتي 2020» يناقش التداعيات النفسية لجائحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تنظم إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، مـؤتمر «صحتي 2020»، فـي دورته الثامــــنة، تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة كوفيد -19»، في الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة عدد من المؤسسات الصحية العربية والدولية، كمنظمة الصحة العالمية «المكتب الإقليمي لشرق المتوسط»، والتحالف الإقليمي للأمراض غير السارية، إضافة إلى نخبة من أبرز الأطــباء والخبراء والمختصـــين المحلـــيين والعـــرب والأجانب في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية.

وسيناقش المؤتمر - الذي سيعقد عبر خاصية الاتصال المرئي - مجموعة من الأوراق العلمية التي تتناول سبل تعزيز الصحة البدنية للأطفال واليافعين، وتداعيات جائحة كورونا على الصحة النفسية، إضافة إلى محاور تنفيذية تتضمن آلية الاستعداد والتأهب للطوارئ والأزمات، وكيفية العمل على مكافحة الظواهر السلبية في البيئة المدرسية كالتدخين والتنمر، وطرق التعامل مع الأطفال واليافعين الذين يعانون الأمراض المناعية والمزمنة وكيفية الحد من الأمراض المعدية ضمن المجتمع المدرسي، وذلك بهدف توفير بيئة مدرسية صحية ومعززة للسلوك الصحي للأطفال واليافعين.

وقـالت إيمان راشد سيـــف مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسـرة بالشارقـة، إن مؤتمر «صحتـي» يأتي في وقت تبرز فيه الحاجة إلى الثقافة الصحية كجزء أساسي لمواجهة الأمراض المعدية والمزمنة، ولاسيما أن المحاور التي سيناقشها المؤتمر تنسجم مع أبرز التوجهات العالمية الصحيـة خصوصاً فـي ما يتعلق بسبل التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والحد من آثارها على الأطفال والمراهقين خاصة في البيئة المدرسية.

وتوجهت بالشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي ترعى المؤتمر وتحرص على نجاحه وتحقيق مستهدفاته من خلال المتابعة المتواصلة من سموها لكافة الخطوات والاستعدادات للعمل على إطلاقه في الوقت المناسب، فيما دعت أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر.