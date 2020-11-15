شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تطلق مشروع «لبلدية مستدامة» بزراعة 287 شتلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالزراعة ونشر المسطحات الخضراء، أطلقت بلدية مدينة الشارقة المرحلة الأولى من مشروع «لبلدية مستدامة» لزراعة 287 شتلة من أصل 834 شتلة في مشتل الفلاح، مقابل الاستغناء عن 834 طابعة ورق وماسحة ضوئية، استعداداً لتحولها لبلدية بلا ورق نهاية العام الجاري، وشهد إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في مشتل الفلاح كل من ثابت الطريفي مدير عام البلدية ومساعديه.

وأكد ثابت الطريفي، أن البلدية تعتبر من أقدم البلديات والمؤسسات في الدولة منذ نشأتها في عام 1927، وبصدور قانون الإنشاء الرسمي في عام 1971 ثم قرار إنشاء الأرشيف بالبلدية في العام نفسه بدأ معه حفظ الوثائق بشكل يدوي ما شكل كماً كبيراً من المخزون الورقي، الذي بدأ يقل تدريجياً مع دخول الحاسوب، ثم دخول نظام التراسل الإلكتروني في عام 2013؛ حيث أسهم بدوره في تخفيض نسبة استهلاك الورق، وتزامناً مع التحول الرقمي وضمن مشروع سابق الذي تتبناه البلدية لتحويل جميع خدماتها إلى رقمية، أطلق مكتب مدير عام البلدية مبادرة بلا ورق لتصبح البلدية خالية من الورق مع حلول العام الجديد 2021.

واستمراراً لجهودها في الحفاظ على البيئة، فقد بدأت البلدية بتنفيذ مبادرة تحت شعار: «لبلدية مستدامة»، بهدف تخضير مساحات زراعية لتعويض قطع الأشجار في العالم بهدف صناعة الورق، وستقوم البلدية بتوفير الشتلات من المشاتل التابعة لها وفق مواصفات تشمل مناسبة البيئة المحلية وتستهلك كميات قليلة من المياه.