صور.. تحويل الجزء الأمامي في ميدان المحطة بأسوان لـ"ساحة فنون مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال تفقده اليوم الأحد، معدلات التنفيذ بمشروع تطوير السوق السياحي وميدان المحطة، على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل لساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة، التي يتفرد بها التراث الأسواني من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير.

وطالب المحافظ الشركة المنفذة بالجودة أثناء إنهاء التشطيبات، لإظهار هذا المشروع بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع تطلعات المواطنين.

كما استمع أشرف عطية لشكاوى ومطالب بعض المواطنين، ووجه المحافظ بعرضها عليه شخصيًا لسرعة وضع الحلول العاجلة لها.

وتشمل مشروعات التطوير والتجميل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحي أو ميدان المحطة.