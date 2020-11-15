ايطاليا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة و544 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا اليوم السبت، عن تسجيل 37255 إصابة بفيروس كورونا و 544 حالة وفاة في أخر 24 ساعة.

ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 44683 حالة وفاة، أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات فقد ارتفع الى مليون و144552 إصابة منها 411434 حالة شفاء منذ بداية جائحة كورونا.

لتقوم ايطاليا على اثر هذه الإحصائيات الى إضافة عدد من المناطق الى تصنيف المناطق الشديدة الخطورة، كمقاطعة كامبانيا وتوسكانا الني ستطبق بها قيود إغلاق شديدة بداية من يوم الغد.