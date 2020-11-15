الجبير لألمانيا: السعودية لا تحتاج إلى أسلحتكم

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الحظر على تصدير الأسلحة إلى بلاده من قبل ألمانيا بـ"الخطأ"، معتبرًا أن بلاده "ليست بحاجة إلى المعدات العسكرية الألمانية".

وقال الجبير، في حديث لوكالة "د ب أ"، اليوم الأحد: "فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية... "نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتبر أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها".

وأكد الجبير أن بلاده تشتري

بالفعل أسلحة من دول أخرى، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحظر الألماني "لا يحدث فرقًا" بالنسبة للمملكة، وقال: "لا نحتاج أسلحة ألمانية لإدارة جيشنا".

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم 19 نوفمبر 2018، أن حكومة البلاد قررت تطبيق الحظر على توريد الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، الذي تم تبنيه سابقا دون بدء تنفيذه عمليا، بحق

أوقفت برلين بالكامل تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية، كما اتخذت قرارا بعدم منح أي تراخيص جديدة في هذا المجال.

وجاء هذا القرار على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، المعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، خاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فرقة اغتيال سعودية خاصة.

وسيطرح الحظر الألماني على صادرات الأسلحة للسعودية، الذي تم تمديده سابقا عدة مرات، للنقاش من جديد في الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهائه في 31 ديسمبر.