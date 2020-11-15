أفغانستان تعلن إعادة جثث 150 مسلحًا لباكستان

كشفت أفغانستان أنها أعادت لباكستان جثث العشرات من المسلحين الذين قتلوا في عمليات للأمن الأفغاني مؤخرا، في وقت قالت فيه إسلام أباد إنها تدعم مساعي السلام ووقف العنف في أفغانستان.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، إن "القوات الأفغانية قتلت أكثر من 150باكستانيا في ولايتي قندهار وهلمند مؤخرا، وتمت إعادة جثثهم لباكستان كبادرة لحسن النية لجارتنا".
وأضاف فيصل: "السؤال هو لماذا يسعى كل الجهاديين الباكستانيين لدخول الجنة عبر طريق أفغانستان؟"، وفق تعبيره.
واتسمت العلاقات بين أفغانستان وباكستان بالتوتر، حيث
ولكن باكستان أعربت قبل أشهر عن أملها بخفض حدة العنف في أفغانستان، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع كابول فيما تستمر مباحثات السلام بين الأخيرة وطالبان في قطر للتوصل لوقف لإطلاق النار.
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