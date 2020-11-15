المغرب..تسجيل 4966 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4966 إصابة جديدة و82 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 293

ألفًا و177 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4779 وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول

على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و353 ألفًا و153 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 3690 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 238 ألفًا و598 حالة تعافي.