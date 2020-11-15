المغرب..تسجيل 4966 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4966 إصابة جديدة و82 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 293
وأشارت إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 3690 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 238 ألفًا و598 حالة تعافي.
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