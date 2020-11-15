38 ألف طلعة جوية لأوكار دواعش العراق

وشدد المتحدث ماروتو في تصريح نقلته «وكالة الأنباء العراقية الرسمية» على هزيمة عصابات «داعش» على الأرض العراقية، بعد ما كانت تسيطر على مساحات كبيرة تصل إلى 110 آلاف كيلو متر مربع، مبينا أن إعادة تموضع قوات التحالف في العراق سببه تسليم بعض القواعد للجانب العراقي نتيجة النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية، من خلال تنفيذ التحالف الدولي 37800 طلعة جوية على أوكار «داعش» في العراق خلال السنوات الست الماضية.
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