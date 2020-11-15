38 ألف طلعة جوية لأوكار دواعش العراق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي العقيد»واين ماروتو» أن القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب بالتعاون مع قوات التحالف، منوهًا بالانتصارات التي حُققت على تنظيم «داعش» الإرهابي في مواقع صعبة من الناحية التضاريسية بالفترة الأخيرة.

وشدد المتحدث ماروتو في تصريح نقلته «وكالة الأنباء العراقية الرسمية» على هزيمة عصابات «داعش» على الأرض العراقية، بعد ما كانت تسيطر على مساحات كبيرة تصل إلى 110 آلاف كيلو متر مربع، مبينا أن إعادة تموضع قوات التحالف في العراق سببه تسليم بعض القواعد للجانب العراقي نتيجة النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية، من خلال تنفيذ التحالف الدولي 37800 طلعة جوية على أوكار «داعش» في العراق خلال السنوات الست الماضية.