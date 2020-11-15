السيسي يدعو أمير الكويت إلى زيارة مصر

سلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر، رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، متضمنة دعوة إلى زيارة مصر، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية اليوم منها صحيفة اليوم السابع.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت، وتحقيق المزيد في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين. كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مواقف دولة الكويت الداعمة مصر خلال السنوات الأخيرة، والدور المقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جهته، تطلع الشيخ نواف الأحمد إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا الدور المهم الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ووقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات، لحماية مصالحها، وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وشدد الشيخ نواف الأحمد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.