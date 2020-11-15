وزير خارجية البحرين يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ دقيقتين

يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية” بأن “الزيارة من المتوقع أن تكون في الثامن عشر من الشهر الجاري، هي أول زيارة علنية من قبل مسؤول حكومي بحريني رفيع المستوى لإسرائيل”.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان قمة ثلاثية ستعقد يوم الأربعاء بين أول مسؤول بحريني يزور إسرائيل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.