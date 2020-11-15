رئيس الجزائر ينتهي من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ دقيقتين

أنهى الرئيس ،عبدالمجيد تبون، البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد-19، وسيخضع لفحوص لمتابعة حالته ، حسب ما أعلنته الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة في بيان: ”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أنّ السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول“.

وكان تبون (75 عاما) نُقل جوا إلى مستشفى بألمانيا قبل 19 يوما؛ بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وانتُخب تبون، في ديسمبر كانون الماضي، بعد احتجاجات ضخمة استمرت أكثر من عام وأطاحت بسلفه عبدالعزيز بوتفليقة. وقد تعهد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في الجزائر، العضو بمنظمة أوبك.

ووافق الجزائريون، هذا الشهر، على تعديل الدستور لمنح البرلمان ورئيس الوزراء قدرا أكبر من الصلاحيات، وتمهيد الطريق أمام مشاركة الجيش في مهام حفظ السلام في الخارج.

وأعلن تبون أيضا خططا لتطوير القطاع غير النفطي لتنويع مصادر الاقتصاد، بحيث لا يعتمد فقط على النفط والغاز، وتوفير فرص عمل مطلوبة بشدة في الجزائر، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.