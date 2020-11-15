بعد إعلانه فوز بايدن … ترامب يتراجع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 8:20 مساءً

أثارت تغريدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى البعض بأن تغريدته جاءت كنوع من التسليم للامر الواقع بفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وسرعان ما تراجع دونالد ترامب بعد أن بدا أنه اعترف للمرة الأولى بفوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب إنه لم يسلم ”بأي شيء“، وكرر مزاعمه بتزوير التصويت على نطاق واسع في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأدلى ترامب بتصريحات متضاربة في سلسلة تغريدات على تويتر إذ كتب اليوم الأحد ”لقد فاز لأن الانتخابات زورت“، دون أن يذكر بايدن بالاسم.

وبعدها بنحو ساعة، غرد ”لقد فاز فقط في نظر وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا كاذبة، أنا لا أسلم بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنقطعه، الانتخابات زُورت“.