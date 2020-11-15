أمكراز: شبيبة العدالة والتنمية ستنظم حملة للتواصل مع الهيئات الشبابية الدولية للتعريف بقضية الصحراء المغربية

أكد محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أنه سيتم تنظيم حملة دولية للتواصل مع الهيئات الشبابية الإفريقية والعربية والدولية للتعريف بموقف المغرب ومستجدات قضية الصحراء المغربية، وذلك بالموازاة مع التطورات التي يشهدها ملف قضية الصحراء.

وشدد أمكراز على كون الحملة الدولية لن تقتصر فقط على الاحداث التي شهدتها المنطقة العازلة “الكركرات”، مؤخراً، بل ستتجاوز ذلك لشرح كل المعطيات المرتبطة بالملف تاريخيا وقانونيا لشباب المنظمات الدولية.

وتابع “تعمل الشبيبة اليوم على إعداد وسائل للتواصل مع الشباب في مختلف المنظمات والهيئات الشبابية الإفريقية والعربية والدولية،عبررسائل تتضمن كل المعطيات المتعلقة بملف القضية الوطنية،حتى يفهم هؤلاء الشباب عمق الاشكال المطروح، وأن لايعتمدوا على ما تنشره وسائل الاعلام التابعة لخصوم وحدتنا الترابية.

وأضاف قائلا “من المرتقب أن تنطلق هذه الحملة الدولية خلال الأسبوع المقبل، حيث ستركز كذلك على ترويج حقيقة ملف القضية الوطنية في المنصات الدولية، من خلال التواصل مع الناشطين في هذه المنصات التي تشهد متابعة كبيرة من طرف الشباب حول العالم”.

وختم قائلا “سنعمل على استثمار العلاقات القديمة التي تجمع الشبيبة مع مجموعة من الهيئات الشبابية الحزبية العربية والافريقية، التي سنعتمد عليها في هذه الحملة، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة تواصل المنظمة، لبلوغ أكبر عدد ممكن من المنظمات الشبابية حول العالم”.