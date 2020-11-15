شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الأقصى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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