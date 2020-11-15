قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف على صعدة

أعلن الجيش اليمني ، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة “أنصار الله” الحوثية، بقصف لطيران التحالف العربي على مواقع للجماعة في صعدة شمال اليمن.

ووفق إعلام الجيش اليمني، استهدف طيران التحالف العربي ، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت “عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية”.