شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف على صعدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 10:44 مساءً, 15 نوفمبر 2020 م
أعلن الجيش اليمني ، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة “أنصار الله” الحوثية، بقصف لطيران التحالف العربي على مواقع للجماعة في صعدة شمال اليمن.
ووفق إعلام الجيش اليمني، استهدف طيران التحالف العربي ، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت “عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية”.
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