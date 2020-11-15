شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بايدن: إعادة «أصوات جورجيا» لم تكشف مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

قالت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأحد، إن إعادة إحصاء الأصوات في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا لم تغير مجمل الأصوات "على نحو يذكر تقريبا".

وأضافت أن العملية لم تقدم أي دليل على حدوث مخالفات واسعة النطاق في الولاية الحاسمة التي من المتوقع أن يفوز فيها الديمقراطي بايدن.