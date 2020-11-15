شكرا لقرائتكم خبر عن منح أرمينيا 10 أيام لسحب قواتها من «ناجورنو كاراباخ» والان نبدء بالتفاصيل
وبناء على الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، كان من المفترض أن تتنازل أرمينيا عن منطقة كالباجار لأذربيجان بحلول اليوم الأحد، لكن تم تمديد الموعد النهائي عشرة أيام حتى 25 نوفمبر، بحسب ما ذكره مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لوكالة الأنباء الرسمية (أزرتاك) اليوم الأحد.
ووفقا للتقرير، طلبت أرمينيا مزيدا من الوقت لسحب قواتها من طريق واحد وكانت هناك اختناقات.
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