رئيس اتحاد الكرة الفرعي بصلاح الدين يستقيل من منصبه

رياضة 2020-11-15 | 19:43 459 مشاهدة قدم رئيس اتحاد الكرة الفرعي في محافظة صلاح الدين، جواد نجم الجبوري، استقالته من منصبه. وقال الجبوري في بيان "بعد ان قامت التطبيعية بالتنصل من التزامها في اجتماع الاتحادات الفرعية لكرة القدم يوم الاربعاء الماضي والخاص بصعود نادي الشرقاط الى دوري المناطق ولكون لا استطيع العمل الا ضمن المبادئ الصحيحة التي تعلمت عليها وان سياسة اللف والدورات واضاعة حقوق الاندية لايمكن ان اكون جزء منها، فاني اتقدم بأستقالتى من رئاسة اتحاد الكرة الفرعي في صلاح الدين".



ويأتي سبب الاستقالة بعد رفض التطبيعية بالصعود الى دوري المناطق. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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