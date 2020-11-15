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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يؤكد أن النظام الإيراني مستمر بتجاهل القوانين الدولية تجاه شعبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني الإرهابي مستمر في تجاهل القوانين والالتزامات الدولية تجاه حقوق الشعب الإيراني.
واضاف بومبيو، في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي حدثت في إيران العام الماضي وقتل فيها 1500 متظاهر آنذاك، :" في 15 (نوفمبر) 2019 نزل الإيرانيون الشجعان إلى شوارع أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على أربعة عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد بدد ثروة شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل.
وجدد بومبيو، التأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة من خلال الإعلان عن المزيد من الإجراءات ضد عملاء القمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحقيق قدر من العدالة للشعب الإيراني، الضحايا الأطول معاناة في إيران.
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