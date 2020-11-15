المخرج زكرياء النوري يمنع عرض فيلمه في مهرجان في الأرجنتين بسبب فيلم يمثل “البوليساريو”

سحب مخرج الفيلم المغربي “عايشة”، زكرياء النوري، فيلمه من برنامج العرض في مهرجان في الأرجنتين، بسبب مشاركة فيلم آخر يمثل الكيان الوهمي البوليساريو.

وأكد زكرياء النوري، في تواصله مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، امتناعه، وطاقم العمل عن عرض الفيلم “عايشة”، كرد فعل على برمجة مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في الأرجنتين عملا يمثل كيان البوليساريو الوهمي، للعرض في الدورة نفسها، موضحا “أن لا شي يعلو على الوطن، والصحراء ستظل مغربية”.

وكان يرتقب عرض “عايشة” ضمن فعاليات المهرجان، الذي ينطلق، يوم غد الاثنين، ويستمر إلى غاية 26 من نونبر الحالي، غير أن اكتشاف مشاركة فيلم يمثل البوليساريو دفع طاقمه إلى الانسحاب.

يذكر أن فيلم “عايشة” مثل المغرب، سابقا، في مهرجانات دولية في كل من النمسا، والسويد، واليونان، ودول أخرى.