مناضل حركي يرثي أحرضان: حرقة فقدانه لا تعكسها كلمات..الرجال بحال أحرضان قلال -فيديو”

أكد جدو الإدريسي، عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، أنه يعيش ألما داخليا لا مثيل له عقب وفاة قيدوم السياسيين المغاربة، المحجوبي أحرضان، اليوم الأحد.

وقال جدو في تصريح خص به “اليوم 24”: “فقدنا رجلا شهما، ومناضلا عظيما .. فقدنا رجلا وطنيا غيورا، فقدنا رجل المبادئ الذي علمنا قيم النضال والمواطنة الصادقة.

وتابع قائلا “وفاة أحرضان ستشكل منعطفا داخل الحركة الشعبية.. الفقيد أسس الحركة الشعبية وساهم في بناء المغرب الحديث، بلادنا فقدت رمزا من رموز الأمازيغية”.