تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3690 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 293 ألف و177 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 238 ألف و598 حالة، بنسبة تعاف تناهز 81,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4779 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,63 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1492 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (1183)، وسوس ماسة (515)، وطنجة-تطوان الحسيمة (447)، والشرق (423)، ومراكش-آسفي (237).

كما تم تسجيل 160 حالة بجهة فاس-مكناس، و156 حالة جهة درعة-تافيلالت، و131 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و97 حالة بجهة كلميم-واد نون، و90 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و35 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 24 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة الشرق، و9 حالات بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، و8 حالات بجهة سوس-ماسة، و7 حالات بجهة مراكش-آسفي، و4 حالات بكل من جهتي فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة، و3 حالات بجهة درعة-تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهتي العيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 807,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 13,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و845 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و353 ألف و153 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 49 ألف و800 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 61 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1051 حالة، 89 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 460 حالة.

وختمت النشرة بأن معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ”كوفيد-19″ يبلغ 39,28 في المائة.