نشرة كورونا في المغرب.. 4966 إصابة جديدة و82 حالة وفاة في 24 ساعة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 293177 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 3690 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 238598 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4779 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.