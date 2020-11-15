الإعلام الجزائري يتلقف انتصارات وهمية للجبهة الانفصالية..حمى الأخبار الزائفة تصيب “الجيران”

بعد التدخل المغربي الناجح لاستعادة حركة النقل في معبر الكركارات، تحاول جبهة “البوليساريو” تغطية الاندحار بالترويج لانتصارات وهمية، يتلقفها إعلام الجارة الشرقية الجزائر للتسويق لها.

وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة “النهار” الجزائرية صفحتها الأولى، اليوم الأحد، بالترويج لانتصارات لا وجود لها على أرض الواقع، منها أن “الصحراويين يدكون مواقع الجيش المغربي”، وأن “شظايا الحرب في الصحراء ستصل إلى طنجة والرباط”.

حمى الترويج للأخبار المزيفة لا تقتصر على الصحافة المكتوبة في الجزائر، بل تتجاوزها لتصل إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي تتناقل تصريحات قيادات الجبهة الانفصالية، التي تروج فيها لانتصارات وهمية، كما تتلقف وكالة أنبائها الرسمية بلاغات الجبهة الانفصالية، بتناول عدائي للمغرب.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم، أن التلفزة العمومية الجزائرية بثت، اليوم، روبورتاجا، أعدته مؤسسة الجيش الوطني، أظهر استخدام الجيش لصواريخ “اسكندر أي” الباليستية، في المناورات العسكرية، مرفوقا بحديث رئيس الأركان، سعيد شنقريحة، أمام ضباط يحثهم على الاستعداد لـ”العدو الكلاسيكي” في إشارة إلى المغرب.

وكانت القوات المسلحة الملكية قد أعلنت أن معبر الكركارات أصبح مؤمنا بالكامل بعد العملية العسكرية، التي نفذتها، وهي العملية، التي لم توقع أية ضحية، بعدما لاذ المعرقلون الانفصاليون بالفرار مباشرة بعد وصول الجيش المغربي.

واستعاد معبر الكركارات، أمس السبت، حركته الطبيعية، وسط تشديد أمني من الجانبين الموريتاني، والمغربي.