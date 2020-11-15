الحركة الشعبية تنعي أحرضان: كان شخصية سياسية فذة وأحد الرواد السباقين إلى الدفاع عن الحرية والتعددية الفكرية والسياسية في البلاد

نعت الأمانة العامة للحركة الشعبية، اليوم الأحد، رئيسها المؤسس، محجوبي أحرضان، بعدما وافته المنية في إحدى مصحات العاصمة الرباط.

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، في بلاغ النعي، إن أحرضان كان شخصية سياسية فذة وأحد الرواد السباقين إلى الدفاع عن الحرية، والتعددية الفكرية، والسياسية في البلاد، معتبرا أن مواقفه لم تحد أبدا عن الثوابت الراسخة للأمة المغربية، سواء في صفوف المقاومة وجيش التحرير، في مرحلة الكفاح الوطني، من أجل استقلال البلاد، وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، حاملا مشعل الحرية، والانعتاق، أو عبر مراحل بناء الدولة المغربية المستقلة الحديثة، من خلال تقلد الراحل لعدد من المناصب السامية في هرم الدولة.

وأوضح العنصر أن أحرضان برهن، طوال مساره السياسي، عن وفائه الخالص، وولائه للملك، بشهادة مواقفه، حيث كان في صدارة خندق التصدي لكل المحاولات، الرامية إلى المساس بالاختيارات الوطنية الكبرى، وبقيم الحرية والتعددية، رافضا نزعات الهيمنة وفرض الرأي الوحيد.

كما سخر الراحل حياته، من أجل الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية، بما تحمله من قيم الانفتاح، والتعايش، والعيش المشترك، مجسدا ذلك الاقتناع العميق من خلال خطاباته السياسية، وكتاباته، وأشعاره، ولوحاته التشكيلية.