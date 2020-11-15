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انفوجراف يوضح المنظمات الإخوانية العميلة لإيران 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 15 نوفمبر 2020

منظمات إخوانية عميلة لإيران 

 

- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسف القرضاوي

- مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان في جنيف 

 

- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف

 

- منظمة سام لحقوق الإنسان في لندن

 

 

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