شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 33 ألف إصابة جديدة و546 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 ساعة, 33979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 1178529 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، أنها سجلت 546 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 45229.

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