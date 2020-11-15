شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إجلاء واسعة في جواتيمالا وهندوراس تحسبا للإعصار"إيوتا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار إيوتا رُصد على بعد نحو 539 كيلومترا قباله ساحل نيكاراجوا-هندوراس عند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وتصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 145 كيلومترا في الساعة.
وأضاف المركز أنه "من المتوقع أن يصبح إيوتا إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الرابعة عندما يقترب من أمريكا الوسطى".
ومن المتوقع وصول الإعصار إيوتا لليابسة في ساعة متأخرة من مساء غد الاثنين.
وبدأت بالفعل عمليات إجلاء في المناطق التي من المرجح أن يجتاحها الإعصار في جواتيمالا وهندوراس.
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