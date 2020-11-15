إصابات مرتفعة في صفوف الكوادر الطبية بإدلب

دمشق ـ الخليج 365:

أفادت مصادر طبية سورية في محافظة إدلب، أن عشرات الحالات الجديدة من إصابة كورونا تم تسجيلها في صفوف الأخصائيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في المديرية. وفي تقريرها الأخير المتضمن عدد إصابات كورونا أوضحت مديرية الصحة السورية، أنه تم تسجيل 525 حالة إصابة جديدة، من بينها 57 إصابة لحقت بكوادر العاملين في المرافق الصحية السورية.

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