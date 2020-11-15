الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'الارهابيين' في القائم

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال احد "الارهابيين" في القائم.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استمرارا لنهج العمليات الاستباقية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ واستخبارات لواء المشاة الالي ٣٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الكرابلة بقضاء القائم بالانبار".

وأضافت أن المعتقل "هو من العناصر الارهابية التي عملت ضمن ما يسمى ولاية الفرات قاطع الشامية ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".