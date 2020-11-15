لبنان يسجل 1163 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفع العدد الإصابات التراكمي إلى 105430 حالة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817.

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