ليوث الرافدين يخسرون بخمسة أهداف أمام العنابي القطري

2020-11-15 | 18:36
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خسرَ منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام منتخب شباب قطر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملاعب اكاديمية اسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في اوزبكستان بداية العام المقبل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر بثلاثة اهداف نظيفة، قبل أن يسجل القطريون الهدفين الرابع والخامس بالشوط الثاني، فيما سجل هدف منتخبنا الوطني للشباب اللاعب زين العابدين قحطان من ركلة جزاء، في المباراة التي أشرك فيها المدرب قحطان جثير جميع لاعبي الفريق للوقوف على ادائهم البدني والفني.
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