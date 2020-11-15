ليوث الرافدين يخسرون بخمسة أهداف أمام العنابي القطري

وكانَ منتخبنا الوطني للشباب قد تعادل في المباراة الأولى امام المنتخب القطري سلبياً، الخميس الماضي، قبلَ أن يخسر الودية الثانية بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام معسكره بالدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر بثلاثة اهداف نظيفة، قبل أن يسجل القطريون الهدفين الرابع والخامس بالشوط الثاني، فيما سجل هدف منتخبنا الوطني للشباب اللاعب زين العابدين قحطان من ركلة جزاء، في المباراة التي أشرك فيها المدرب قحطان جثير جميع لاعبي الفريق للوقوف على ادائهم البدني والفني.