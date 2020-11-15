باركت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، قرار القضاء العراقي بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في الوقت الذي تجدد فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب ثقتها باستقلالية القضاء وقراراته المهنية والعادلة، تبارك اللجنة للشعب العراقي القرار الأخير للقضاء الخاص بإبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال المخالف للقانون والذي جاء دون رأي وزارة الاتصالات والدائرة القانونية في مجلس النواب".



ودعت اللجنة، الحكومة إلى "أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة هذه الشركات؛ كونها ملكاً للشعب العراقي، ولاسيما أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة وغلق الطريق أمام أي محاولة سياسية لتجديد هذه الرخص".



كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة النيابية تبارك قرار القضاء بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.