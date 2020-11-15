الكاظمي يؤكد أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، على اهمية عودة النازحين الى قضاء سنحار.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي استقبل، في مكتبه اليوم، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع سيادته الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء".



وأكد الكاظمي، بحسب البيان على "حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي"، مؤكدا أن "الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية".



وشدد على "أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية"، مشيرا الى أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق".



