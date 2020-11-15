دولة أوروبية تسجل 33979 إصابة و546 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 33979 إصابة و546 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 12 نوفمبر 37978 حالة، وفي 13 نوفمبر 40902، وفي 14 نوفمبر 37255.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 546 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 45229 حالة.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 12 نوفمبر 636 وفاة، وفي 13 نوفمبر 550 حالة، وفي 14 نوفمبر 544.
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