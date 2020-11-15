"هدف غامض".. توقيف فلسطيني تسلل إلى لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، توقيف فلسطيني تسلّل إلى الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان له، أن "دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة الضهيرة - قضاء صور، أوقفت الفلسطيني (م.ع.ق) لاجتيازه السياج من داخل الأراضي الفلسطينية باتجاه الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.



وقالت مصادر عسكرية، لـ ”الخليج 365”، "لم يعرف حتى الساعة هدف هذا التسلل ونحن بانتظار ما ستظهره نتائج التحقيقات".

وأمس السبت أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، شخصا تسلل عبر الحدود مع لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

وكانت آخر واقعة مشابهة، وقعت في مايو/آيار الماضي، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل، شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية في حادث هو الثالث في غضون أسبوعين.



والشهر الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

خريطةٌ اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.

أما إسرائيل من جهتها وعلى لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ‏شتاينتس، فأبدت عدم تفاؤلها بمحادثات ترسيم الحدود.