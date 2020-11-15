الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شخصين بحدود لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إطلاق النار على شخصين اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين اقتربا من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه: "قام جنود الجيش الإسرائيلي بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت إطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا الى السياج الأمني مع لبنان".

وأشار إلى أانه "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف الناطق الإسرائيلي، أنه :"لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

ولم تتضح أسباب محاولة الشخصين التسلل عبر الحدود أو جنسيتهما.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، توقيف فلسطيني تسلّل إلى الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.



وأمس السبت أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، شخصا تسلل عبر الحدود مع لبنان.



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية حالة من التوتر المشوب بالحذر منذ عدة أشهر.

والشهر الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.