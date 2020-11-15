مفتي السعودية: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمين "ضالة ولا تمت للإسلام بصلة".

وفي تسجيل صوتي نشرته هيئة كبار العلماء في السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الإثنين، أضاف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن هذه الجماعات الضاله " استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأمر".

وأكد آل الشيخ، ردا على سؤال حول جماعات الإرهاب التي تدعي الانتساب للإسلام وعلى راسها الإخوان المسلمين وداعش وجبهة النصرة، أن "جميع الفرق التي ظهرت مؤخرا (داعش أو النصرة أو الإخوان) كلها ضلال سخروا الإسلام لأهوائم".

وشدد العالم الكبير الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الذي يتولى منصب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على أن من يدعو الشباب للانضمام لهذه الجماعات الضالة " أخطا وضل سواء السبيل".

الثلاثاء الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية، بيانا أكدت فيه أن: "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف".

وأكد بيان الهيئة عن جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية "منظمة إرهابية" منذ 2014، أن هذه الجماعة " تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب."





وحذرت الهيئة أنه :على الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".