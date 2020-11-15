رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو يعلن استقالته بعد احتجاجات دامية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقال رئيس بيرو الموقت مانويل ميرينو، اليوم الأحد، بعد مرور أقل من أسبوع على توليه السلطة، وذلك إثر مقتل اثنين وإصابة العشرات في احتجاجات تطالب برحيله مما هوى البلاد إلى أزمة سياسية أخرى.
واضطلع ميرينو بمهام الرئاسة يوم الثلاثاء الماضي بعدما صوت الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة لصالح إقالة سلفه مارتن فيزكارا بسبب مزاعم رشى. ونفى فيزكارا تلك المزاعم.
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