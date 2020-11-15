الاتحاد الأوروبي يجدد ادانته للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاحد عن بالغ قلقه ازاء قرار اسرائيل فتح باب تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة (غفعات همتوس).

وقال بوريل في بيان الى ان "هذا موقع رئيسي بين مدينة القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وان اي بناء للمستوطنات سيتسبب بألحاق ضرر جسيم بآفاق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا".

ورأى ان هذا القرار "سيضر على نطاق اوسع بإمكانية التوصل الى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا ومع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين". وفي السياق ذاته اشار بوريل الى ان الاتحاد الأوروبي دعا اسرائيل مرارا لانهاء الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت من مارس 2001.

واكد ان موقف الاتحاد لا يزال ثابتا ازاء ان المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي" داعيا اسرائيل الى التراجع عن "هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس".